București, cea mai rece dimineață din ultimii 10 ani. Unde a fost polul frigului

Harta temperaturi

În Muntenia și Oltenia, inclusiv în zona Capitalei, temperaturile resimțite au coborât sub -14 grade. De altfel, meteorologii au anunțat că și marți, în Capitală, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineața. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza și seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4…-2 grade, iar cea minimă de -8…-7 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.

Cum ne protejăm de ger

Când temperaturile scad simțitor, specialiștii ne spun ce ar trebui să facem ca să nu resimțim disconfortul termic.

să evităm deplasările în spații deschise și expunerea prelungită la frig;

să respectăm regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor prin viroze respiratorii;

să consumăm alimente bogate în proteine, fructe și legume.

Dacă este necesară deplasarea în spații deschise, medicii și specialiștii recomandă să purtăm căciuli, mănuși, fulare etc. Trebuie evitată expunerea mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri degerături.

În cazul în care apar simptome de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului.

Persoanele vârstnice sunt printre cele mai vulenerabile în cazul expunerii la frig, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii. Acestea trebuie să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiții de temperaturi scăzute.

Locuințele și spațiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător și trebuie evitată utilizarea instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon.

