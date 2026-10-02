Vremea de mâine 3 octombrie. Temperaturile scad până la -5 grade în unele depresiuni. Unde va ploua

Vremea rămâne răcoroasă în mare parte din ţară, cu dimineţi şi nopţi reci, mai ales în depresiuni, unde temperaturile pot coborî sub pragul îngheţului. Cerul va fi variabil, cu perioade senine în sud, iar pe arii restrânse se va forma brumă. Pe litoral, vântul va avea intensificări, în timp ce în Bucureşti şi în marile oraşe temperaturile se vor menţine în general plăcute pe timpul zilei.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral (viteze la rafală de 40...45 km/h). Temperaturile minime (mai scăzute față de mediile multianuale specifice datei îndeosebi în nord, nord-vest și centru) se vor încadra între 1 și 11 grade, ușor mai ridicate pe litoral, până la 13 grade, dar și mai scăzute în depresiuni (unde se va forma brumă), până spre -6 grade în cele ale Carpaților Orientali. Pe arii restrânse în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și nordul Moldovei se va forma brumă. Izolat se va semnala ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 3 octombrie în ţară

Vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea, chiar rece în depresiuni. Cerul va fi variabil, mai mult senin în regiunile sudice, iar din a doua parte a zilei și în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului pe litoral, unde la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și în Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în dealurile Crișanei. Izolat se va forma ceață, iar în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și nordul Moldovei și brumă.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 3 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 20...22 de grade și cea minimă de 4...8 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se menţine caldă, însă cerul va fi închis, cu înnorări pe tot parcursul zilei. Nu sunt anunţate precipitaţii, iar temperaturile maxime ating 18 grade.

Vremea de mâine 3 octombrie la munte

Valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa ușor peste cele normale datei, dar vremea se va menține răcoroasă, rece noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.