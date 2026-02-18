Antena Meniu Search
Preşedintele Nicuşor Dan pleacă la Consiliul pentru Pace. Cu ce avion zboară şeful statului

Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda vremii nefavorabile, anunță Administrația Prezidențială. Dan va decola către Washington DC spre după-amiază.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 10:19
Președintele Nicușor Dan se va deplasa la Washington probabil cu un avion privat închiriat și nu cu unul militar sau de linie, având în vedere că zona București Ilfov se află sub cod roșu de viscol, relatează Mediafax.

O parte a delegației de presă, care urma să-l însoțească pe președinte, se află încă de dimineață blocată pe aeroportul Otopeni, de unde nu decolează – deocamdată – nicio aeronavă, din cauza vremii nefavorabile și ninsorii abundente.

Reuniunea Consiliului pentru Pace, la care România – prin președinte – va avea calitatea de observator – are loc mâine, la Washington DC.

Articolul continuă după reclamă

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că în Consiliul pentru Pace se vor alătura "cei mai mari lideri din lume".

În ianuarie, președintele Nicușor Dan a avut o situație similară pe care a trebuit să o gestioneze la Paris, unde participase la Coaliția pentru Voință. Timp de 24 de ore, șeful statului a fost blocat pe aeroport, alături de delegația de presă, avionul Spartan neputând decola din cauza vremii nefavorabile.

