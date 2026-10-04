Vremea de mâine 5 octombrie. Se răcește puternic noaptea. Temperaturi sub pragul îngheţului și brumă

Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi plăcute pe timpul zilei, dar cu nopți și dimineți reci în zonele joase și în depresiuni. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar izolat se va forma ceață și brumă.

Vremea la noapte

La noapte, vremea va fi rece în zonele joase de relief. Cerul va fi variabil în regiunile nordice și mai mult senin în rest. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile minimele se vor situa între -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13...14 grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață, iar pe alocuri îndeosebi în Transilvania se va produce brumă.

Vremea la noapte

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 5 octombrie în ţară

Vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 grade în estul Transilvaniei (unde se va forma brumă) și 13 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, în special în centrul țării.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 5 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi în continuare frumoasă și caldă pentru această dată pe parcursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade, mai scăzută în zona periurbană până spre 3 grade. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla în general slab.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzeşte şi vom avea parte de un cer senin, fără înnorări sau şanse de precipitaţii. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile vor înregistra maxime de 22 de grade.

Vremea de mâine 5 octombrie la munte

Vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul slab și moderat. Temperaturile aerului vor fi apropiate de cele din intervalul precedent.