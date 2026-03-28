Cât va rezista zăpada la munte, nu ştim, dar cert este că vremea rea continuă în tot acest weekend, dar şi la începutul săptămânii viitoare cel puţin. Se întâmplă cu câteva zile înainte de a doua lună a primăverii, când nu ne mai aşteptam neapărat la asta. În direct de la sediul Administraţiei Naţionale de Meteorologie ni se alătură pentru detalii, Robert Manta, meteorolog de serviciu.

Ninge la peste 1500 de metri. Vorbim de ninsori chiar și în mai și iunie în aceste zone. Într-adevăr, stratul de zăpadă depus probabil până luni dimineață va fi unul consistent în aceste zone, practic în zona montană înaltă, chiar și 40-50 centimetri nou depuși.

Cât mai durează episodul de vreme rea

Deci, da, vorbim de un episod de ninsori consistente la munte, iar în zonele joase avem parte doar de ploi, mai bogate în partea de sud și de est, mai ales în Subcarpații Moldovei, acolo unde, din nou, până luni dimineață, ne așteptăm la cantități de apă de peste 50-60 de litri pe metru pătrat.

Săptămâna care urmează nu scăpăm de vremea capricioasă. Vorbim de acest episod de ploi şi vreme capricioasă care se va termina marți. Din nou, probabil, un alt episod miercuri-joi de ploi și vânt, însă spre final de săptămână s-ar putea să avem parte de vreme mai bună. Iar săptămâna cealaltă, practic cea dinainte de Paște, o să ne aducă ceva mai puține precipitații, dar temperaturile de primăvară nu sunt garantate încă din estimările pe care le avem.

