Cod roşu de ploi în Capitală şi în 5 judeţe. Ciclonul Barbara aduce o furtună puternică în România ANM

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10...30 cm). De marţi, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 23.00, va fi Cod portocaliu de ploi importante cantitativ, în judeţele Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Teleorman şi parţial în Braşov şi Covasna.

”În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei va ploua important cantitativ şi se vor acumula cantităţi de apă de 60...90 l/mp şi izolat de 100 l/mp”, a arătat ANM.

Totodată, va fi în vigoare un Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, de marţi, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 15.00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Astfel, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80...100 şi izolat 120...140 l/mp.

O altă atenţionare Cod galben, vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare de miercuri, de la ora 23.00, până joi, la ora 18.00, în judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Braşov şi Covasna.

”În centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpaţii de Curbură şi în estul Carpaţilor Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h”, au transmis meteorologii.

Ei au emis o prognoză specială pentru zona municipiului Bucureşti, unde până miercuri dimineaţă vremea va fi închisă şi deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara şi noaptea şi se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

De miercuri până joi dimineaţă, vremea va fi închisă şi rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, şi se vor acumula cantităţi de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Pe parcursul zilei de joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată faţă de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

Prognoză specială pentru Bucureşti

Meteorologii anunță că în perioada 7-9 octombrie vremea în București va fi închisă și rece, cu ploi importante și intensificări ale vântului. Pe 7 octombrie, între ora 10:00 și 8 octombrie, ora 09:00, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi abundente, mai ales seara și noaptea, când se vor acumula 40 - 50 l/mp de apă. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 65 km/h pe timpul nopții, iar temperatura maximă va fi de 12 - 14°C, iar cea minimă de 9 - 10°C.

Pe 8 octombrie, între ora 10:00 și 9 octombrie, ora 10:00, vremea va rămâne rece și închisă, cu ploi temporare, mai ales pe parcursul zilei, când se vor acumula 30 - 40 l/mp de apă. Vântul va avea intensificări de 50 - 60 km/h în prima parte a zilei, iar temperaturile vor fi cuprinse între 8 - 10°C noaptea și 15 - 16°C ziua.

Pe 9 octombrie, între ora 10:00 și 18:00, se estimează o ameliorare a vremii sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros, ploile vor fi slabe, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca până la 18 - 19°C.

Pentru București sunt în vigoare mai multe atenționări meteorologice: cod galben pentru ploi însemnate cantitativ între 7 octombrie, ora 10:00 și 21:00; cod galben pentru intensificări ale vântului între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 23:00; cod roșu pentru ploi torențiale și abundente între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00; și cod portocaliu pentru cantități importante de precipitații între 8 octombrie, ora 15:00 și 23:00.

Recomadări IGSU

Specialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, ce vor afecta o arie extinsă a țarii. Vizate sunt regiuni din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Respectați recomandările noastre!

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie pentru mai multe informații.

