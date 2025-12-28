Meteorologii au emis un cod roşu valabil pentru 24 de ore pe crestele înalte ale munţilor. Vântul care bate cu 120 de kilometri pe oră a spulberat deja un centru de asistenţă medicală, din Gorj. Iar la Rânca nu se mai poate urca în staţiune. Turiştii sunt ajutaţi de pluguri pentru a putea pleca. Viscolul a afectat şi Transilvania şi Moldova, unde copacii au căzut peste maşini şi chiar şi peste un spital. La mare, porturile sunt închise, iar nisipul a îngheţat la mal.

Viscolul a gonit turiştii din Rânca. În staţiune nu se mai poate urca, iar cine vrea să coboare se bazează pe plugurile drumarilor, care le eliberează calea.

Codul portocaliu anunţat de ieri s-a transformat, azi, în cod roşu de viscol, la altitudini de peste 1.700 de metri.

Cod roșu de viscol la altitudini de peste 1.700 de metri

În Gorj, un cabinet medical al Salvamontului, amplasat pe Muntele Păpuşa şi protejat de un container metalic, a fost făcut bucăţi de rafale.

"Nu recomandăm turiştilor să se îndrepte în această perioadă către crestele munţilor. Să rămână în perimetrul staţiunilor turistice.", spune Sabin Cornoiu, Serviciul Salvamont Gorj.

De mentenanţă a avut nevoie şi staţia meteo de pe Vârful Omu. De altfel, majoritatea instalaţiilor de transport pe cablu din zonele afectate au fost închise. Salvamontiştii le cer turiştilor să fie responsabili.

"Viteza vântului poate să ajungă până la 140 de kilometri pe oră, este un vânt tăios, persoanele pot să se piardă, poate să apară hipotermia dacă echipamentul nu este adecvat şi în orice moment poate să se întâmple un eveniment tragic.", explică Sebastian Marinescu, director Salvamont Salvespeo Braşov.

"Acest cod este în vigoare până mâine dimineaţă, la ora 10:00. De asemenea, vânt puternic şi ninsori viscolite sunt şi în Moldova şi Transilvania, zone aflate sub cod portocaliu, iar restul ţării, cu excepţia extremităţii de vest se confruntă cu vânt intens, cu rafale ce pot ajunge şi până la 70 de kilometri pe oră.", spune Simona Căpşună, meteorolog.

Copaci doborâți de vânt și intervenții în lanț ale pompierilor

O zi de foc au avut, azi, şi pompierii, chemaţi să ridice copacii doborâţi de vânt. În oraşul botoşănean Darabani, un arbore s-a prăbuşit peste un spital.

Viscolul a adus probleme şi în Suceava, pentru şoferii prinşi la drum. Iar pe litoral situaţia este la fel de critică.

"Vântul suflă la rafală cu până la 70 de kilometri pe oră, este motivul pentru care toate porturile la Marea Neagră sunt închise. Manevrele pentru navele maritime şi fluviale au fost suspendate. Vântul va sufla cu putere până mâine seară, apoi se va mai domoli. Însă pe coastă şi în Delta Dunării, la rafală va atinge 50 de kilometri pe oră.", transmite Andeea Filip, reporter Observator.

Pe plajele din Constanţa a apărut deja fenomenul de cliffing. Nisipul a îngheţat în forma în care a fost modelat de valuri.

Mâine, vântul mai scade puţin în intensitate, dar Moldova, Dobrogea, Oltenia şi zona montană din sud rămân sub atenţionare cod galben.

Vântul ne face probleme şi de Anul Nou. În Ardeal şi la munte va ninge, iar în sudul şi în estul ţării, rafalele de 30 - 40 de kilometri pe oră vor accentua senzaţia de frig.

