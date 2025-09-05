Vremea călduroasă și în Bucureşti

Vremea va continua să fie călduroasă în Capitală vineri şi sâmbătă, cu valori termice peste zi de până la 34 de grade Celsius, conform prognozei speciale publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie. Pe parcursul acestei zile, între orele 12:00 - 21:00, vremea va fi caniculară, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi trecător moderat.

Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade Celsius. De asemenea, sâmbătă, în acelaşi interval orar, vremea va rămâne călduroasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor oscila între 31 şi 33 de grade Celsius.

