Cod galben de căldură extremă, vineri şi sâmbătă, în mai multe zone din țară. Vreme caniculară în București
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de caniculă, valabile vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară. Vremea va continua să fie călduroasă și în București.
Una dintre avertizări, în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.
O a doua avertizare va fi în vigoare sâmbătă, de la 12.00 la 21.00.
Aceasta vizează județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba. În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
Vremea călduroasă și în Bucureşti
Vremea va continua să fie călduroasă în Capitală vineri şi sâmbătă, cu valori termice peste zi de până la 34 de grade Celsius, conform prognozei speciale publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie. Pe parcursul acestei zile, între orele 12:00 - 21:00, vremea va fi caniculară, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi trecător moderat.
Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade Celsius. De asemenea, sâmbătă, în acelaşi interval orar, vremea va rămâne călduroasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor oscila între 31 şi 33 de grade Celsius.
