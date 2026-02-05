România, la masa discuțiilor despre mineralele critice cu SUA. Mesajul lui Trump

Administrația Trump este "ferm angajată" să colaboreze cu România și cu partenerii internaționali pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor de apărare, energie și tehnologie, a transmis joi Ambasada SUA la București pe Facebook și platforma X.

"Statele Unite şi ţările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanţurile de aprovizionare sigure şi fiabile cu minerale critice sunt esenţiale pentru securitatea economică şi naţională comună şi îşi reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic", se arată în postarea misiunii diplomatice.

Mesajul a fost transmis după participarea delegației României la reuniunea de la Washington. Potrivit MAE, reuniunea de la Washington a avut ca scop întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate la nivel bilateral, cât şi UE - SUA.

Întâlnirea a vizat abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României pentru facilitarea investiţiilor strategice în domeniu.

"Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare", a transmis Ministerul român de Externe.

Alături de ministrul Ţoiu au participat şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, şi consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.

Primul plan SUA-UE pentru comerțul cu materii prime critice

Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri.

Acordul, la care participă şi Japonia, a fost negociat între reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic.

Greer a declarat într-un comunicat de presă că acest anunţ este "un semnal important că cele mai mari economii de piaţă din lume sunt angajate să dezvolte o nouă paradigmă pentru comerţul preferenţial cu minereuri critice".

La rândul său, Uniunea Europeană a detaliat că acest acord include un angajament între SUA şi UE de a finaliza, în termen de 30 de zile, un memorandum de înţelegere privind materiile prime, cu scopul de a consolida securitatea lanţului de aprovizionare cu minereuri critice.

Statele Unite au explicat că, în cadrul planului de acţiune, vor dezvolta politici şi mecanisme comerciale coordonate cu Comisia Europeană şi Japonia, cum ar fi preţuri minime ajustate la frontieră.

Ideea este ca partenerii să nu îşi blocheze reciproc eforturile, de exemplu, atunci când caută să se aprovizioneze de la aceiaşi furnizori şi că vor coopera la proiectele pe care le susţin, în gestionarea cererii şi a preţurilor şi, în special, la tehnologiile de reciclare şi înlocuirea materiilor prime critice.

Aşa-numitele minereuri critice, cum ar fi aluminiul, litiul şi zincul, sunt materii prime esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de generaţie următoare şi a unei game largi de produse tehnologice pe care Washingtonul le consideră extrem de importante pentru economie şi securitate naţională.

Separat, SUA au convenit un plan de acţiune similar cu Mexicul, Jamieson Greer semnând un acord în acest sens cu secretarul economiei Mexicului, Marcelo Ebrard. În paralel, Departamentul de Stat al SUA a găzduit miercuri un summit ministerial privind minereurile critice cu reprezentanţi din 55 de ţări.

În timpul summitului, vicepreşedintele american JD Vance le-a propus partenerilor săi crearea unui "bloc comercial" privind minereurile critice pentru a reduce monopolul Chinei în acest domeniu. În marginea summitului, SUA a semnat miercuri acorduri privind minereurile critice cu Argentina, Mexic, Ecuador şi Paraguay.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

