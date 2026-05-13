Vremea se schimbă radical în România, temperaturile scad și cu 10°C. Când scăpăm de frig

În noaptea de marți spre miercuri, un front rece a traversat România și va aduce ploi moderate cantitativ, dar și rafale de vânt de până la 70 km/h în regiunile vestice, sudice și centrale. Izolat, viteza vântului poate atinge 80 km/h. Cele mai afectate zone vor fi Crișana, Banatul, Oltenia, Muntenia, vestul Transilvaniei și sudul Dobrogei.

Miercuri, 13 mai, vremea se va răci accentuat în toată țara. Temperaturile maxime vor coborî până la 9-10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nu vor depăși 18-19 grade în sud-estul țării. Meteorologii spun că valorile vor fi cu mult sub normalul perioadei. Pe timpul nopții, minimele vor ajunge chiar și la 2 grade în unele regiuni.

Veștile mai bune vin spre finalul săptămânii. Dinspre sud-vest va pătrunde din nou aer mai cald, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normal. Vineri și sâmbătă, maximele vor urca în majoritatea regiunilor între 19 și 26 de grade.

Totuși, instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet. Meteorologii avertizează că, începând de sâmbătă după-amiază, vremea va deveni din nou instabilă în zonele montane și deluroase, iar duminică sunt așteptate noi episoade de ploi și averse în cea mai mare parte a țării.

Ce spun meteorologii

"Pe parcursul zilei de marți, 12 mai, în cea mai mare parte a Europei, presiunea atmosferică este scăzută, de interes pentru țara noastră fiind un ciclon poziționat cu centrul său peste Țările Baltice și Belarus. Până spre seară, România se va menține sub influența unei mase instabile de aer cald și umed, provenită dinspre latitudini sudice, ce va permite dezvoltarea de sisteme noroase convective (nori de tip Cumulonimbus) care vor determina la rândul lor perioade cu averse și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină.

Aceste fenomene au fost surprinse de către Administrația Națională de Meteorologie într-un mesaj general cod galben valabil pentru cea mai mare parte a teritoriului. În cursul nopții de marți spre miercuri (12/13 mai) vom intra treptat sub avansul frontului rece aferent zonei ciclonice menționate mai sus, care va aduce ploi sub formă de aversă în general moderate cantitativ (10...20 l/mp) în regiunile intracarpatice și local în restul țării, precum și intensificări ale vântului în regiunile vestice, sudice și parțial în cele centrale, pe măsură ce aerul polar va dislocui aerul mai cald subtropical. În acest sens, un nou mesaj cod galben pentru intensificări ale vântului va fi valabil până miercuri dimineața pentru Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, vestul Transilvaniei și sudul Dobrogei unde vor fi viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat 80 km/h. Ulterior, codul galben de vânt va fi restrâns până miercuri seara pentru județele din Oltenia, vestul și sudul Munteniei, precum și sudul Dobrogei.

Pe măsură ce aerul polar se va instala treptat, valorile termice vor fi în scădere accentuată, miercuri 13 mai, în toată țara, vremea devenind răcoroasă, chiar rece în zona Transilvaniei. Astfel, temperaturile maxime se vor situa între 9...10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18...19 grade în extremitatea de sud-est a României, față de valorile normale specifice acestei perioadei, care ar trebui să fie cuprinse între 18 grade pe litoral și 24 de grade în Lunca Dunării. Averse slabe mai sunt de așteptat peste zi în jumătatea de est a țării, în timp ce noaptea (13/14 mai) pe fondul cerului variabil temperaturile minime vor fi modeste și se vor situa în general între 2 și 10 grade.

După ziua de joi, 14 mai, circulație aerului pentru zona geografică a țării noastre, se orientează iar din sector sud-vestic și vom avea din nou un transport de aer mai cald ce va favoriza creșterea valorilor diurne spre valori comparabile cu mediile climatologice și anume temperaturi maxime, vineri, 15 mai și sâmbătă, 16 mai, cuprinse, în marea lor majoritate, între 19 și 26 de grade. În același timp o nouă pătrundere de aer polar dinspre nordul către vestul și centrul Europei va genera dezvoltarea unui activ ciclon mediteranean, care va migra spre finalul săptămânii către partea de sud-est a continentului.

În aceste condiții din după-amiaza zilei de sâmbătă, 16 mai, vremea va deveni din nou instabilă în zonele de deal și de munte, iar duminică, 17 mai, în cea mai mare parte a teritoriului, astfel încât se vor semnala ploi sub formă de aversă, local însemnate cantitativ", a transmis ANM.

