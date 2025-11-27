Cod galben de ploi torenţiale în 7 judeţe din ţară. Meteorologii anunţă vânt de 90 km/h pe creste

România intră într-un nou episod de vreme severă: ploi în aproape toată ţara, lapoviţă şi ninsoare în nordul Moldovei şi vânt puternic în sud şi sud-est, potrivit News.ro. ANM a emis o informare meteo valabilă până duminică seară, precum şi un Cod galben de ploi abundente pentru zona montană din şapte judeţe. Temperaturile vor scădea treptat, iar şi în Bucureşti sunt aşteptate ploi şi valori termice sub cele normale.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de joi, de la ora 10.00, până duminică, la ora 20.00, vizând ploi importante cantitativ, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, intensificări ale vântului şi o răcire a vremii.

Temporar, va ploua în aproape toată ţara, dar în nordul Moldovei, în seara şi noaptea de joi spre vineri vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Ploi în aproape toată ţara. Ninsori în nordul Moldovei și pe creste

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitaţii predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, de 35-45 l/mp şi local de 60-80 l/mp.

Local şi temporar, vântul va avea intensificări, din noaptea de joi spre vineri, în regiunile sudice şi sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci, joi, în sud-vest, centru şi nord-est, apoi şi în sud-est.

Cod galben de ploi abundente în zona montană din 7 judeţe

Totodată, meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră. Astfel, în zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov, va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula 25-30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

În zona municipiului Bucureşti, joi, vremea se va răci faţă de ziua precedentă. Cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 12-14 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Vineri, cerul va fi noros şi va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 45-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Sâmbătă, cerul va fi noros şi va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Duminică, cerul va mai avea înnorări şi cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.

