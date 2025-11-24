Cod galben de vânt în 16 judeţe până miercuri dimineaţa. Rafale de peste 100 km/h în zonele montane înalte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic valabilă până miercuri dimineaţă în 16 judeţe din vestul, sud-vestul şi centrul ţării, precum şi pe litoral. Rafalele vor depăşi local 65 km/h, iar în zonele montane înalte pot ajunge până la 110 km/h.

ANM a emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă de marţi noapte, de la ora 3:00, în 16 judeţe din Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali şi pe litoral, transmite Agerpres.

Potrivit ANM, temporar, vântul va avea intensificări în Banat şi în sudul Crişanei, cu viteze de 55...65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marţi (25 noiembrie) şi pe litoral, de 50-55 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Occidentali, rafalele vor fi de 70-80 km/h şi la altitudini de peste 1.700 m vor atinge 90-110 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării.

Judeţele marcate cu Cod galben sunt: Arad, Timiş şi Caraş-Severin integral şi Alba, Argeş, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Tulcea şi Vâlcea, parţial. Atenţionarea este valabilă până miercuri dimineaţa, la ora 8:00.

