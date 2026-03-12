Antena Meniu Search
Vremea de mâine 13 martie. Temperaturi deosebit de calde pentru această perioadă. Maxime de 20 grade în vest

Vremea se menține neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii martie. Temperaturile vor urca până la 20 de grade în vestul țării, iar ceața și nebulozitatea joasă își vor face apariția dimineața și noaptea în mai multe regiuni.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 14:55
La noapte, cerul va fi variabil, iar în sudul și estul țării se va forma local nebulozitate joasă sau ceață, mai ales spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări izolate în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în regiunile vestice.

Vremea de mâine 13 martie în țară

Vremea se va menține în general mult mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață dimineața și noaptea, local în sudul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului (rafale de 40...50 km/h) și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8...11 grade pe litoral și 18...20 de grade în vest și nord-vest, iar cele minime între -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 8 grade în regiunile vestice.

Vremea de mâine 13 martie în București și în Cluj

În București, valorile termice din timpul zilei vor fi peste cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață în primele ore ale dimineții și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul a 14 grade, iar minima va fi de -1...2 grade.

Vremea de mâine 13 martie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, ziua de vineri aduce temperaturi maxime de aproximativ 18 grade și minime de 0 grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 13 martie la munte

La munte, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate pe creste. În rest, temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Vremea de mâine 13 martie la munte

vremea prognoza meteo temperaturi
