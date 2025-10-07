Antena Meniu Search
Cod roșu de ploi în Capitală. Prefectul Andrei Nistor ia în calcul varianta sistemului hibrid în școli

Bucureștiul intră sub cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți seară până miercuri, la ora 15:00. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că toate instituțiile sunt pregătite să intervină și analizează posibilitatea trecerii temporare la sistemul hibrid în școli, dacă vremea severă va afecta traficul și siguranța elevilor.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 13:01
Cod roșu de ploi în Capitală. Prefectul Andrei Nistor ia în calcul varianta sistemului hibrid în școli Prefectul Andrei Nistor ia în calcul varianta sistemului hibrid în școli - Facebook

Bucureștiul se află, începând de marți seară, sub cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil până miercuri, la ora 15:00. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat într-o postare pe Facebook că toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină în cazul producerii de inundații sau alte efecte ale vremii severe.

Posibile măsuri pentru școli în timpul codului roșu

În ceea ce privește activitatea școlilor din Capitală, prefectul a transmis că se analizează varianta aplicării unui sistem hibrid de învățare pentru zilele cu vreme severă.

Prefectul a adăugat că o decizie finală privind suspendarea cursurilor va fi comunicată în cel mai scurt timp, prin canalele oficiale ale instituțiilor publice.

Avertisment pentru locuitori: evitați deplasările și urmăriți sursele oficiale

Autoritățile le recomandă locuitorilor Capitalei să evite deplasările inutile în intervalul de valabilitate al codului roșu și să manifeste prudență în trafic.

Meteorologii anunță cantități mari de precipitații, ce pot depăși local 70–80 l/mp, precum și posibile acumulări de apă în zonele joase ale orașului.

