Cod roșu de ploi în sudul ţării. "În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună"

Avertizări meteo și hidrologice severe au intrat în vigoare în mai multe județe, cu ploi de până la 110 l/mp, vânt puternic și ninsori viscolite la munte. Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, iar autoritățile au mobilizat echipe și utilaje pentru a preveni inundațiile și viiturile.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM și INHGA au emis avertizări severe de ploi abundente, vânt puternic și ninsori viscolite. În mai multe județe din sud-vestul țării sunt așteptate precipitații record.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop.

Va ploua de două ori mai mult decât într-o lună, în următoarele 24 de ore, și recomandăm populației din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantități de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localităților, a transmis Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în cadrul Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), organizat joi, relatează MEDIAFAX şi Agerpres.

Avertizări meteo și hidrologice severe

Meteorologii anunță ploi abundente, de până la 110 litri pe metru pătrat în județele Dolj și Olt, unde a fost emis cod roșu, intensificări ale vântului cu rafale de 70-90 km/h în Capitală și în sudul țării, precum și ninsori viscolite la altitudini de peste 1500 de metri, cu depuneri de zăpadă de până la 50 de centimetri. În același timp, hidrologii au emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu pe mai multe râuri din sud-vest, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde se așteaptă viituri și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Reprezentanții Administrației Naționale "Apele Române" au mobilizat 75 de utilaje și peste 500 de oameni pregătiți să intervină, menținând contactul permanent cu administrațiile bazinale, prefecturile și autoritățile locale. Totodată, au fost verificate acumulările de apă și s-a colaborat cu Hidroelectrica pentru gestionarea viiturilor. În județele Dolj și Olt, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au dispus manevre preventive, cu echipe operative și mijloace tehnice suplimentare.

Ministerul Mediului reamintește responsabililor de amenajări hidrotehnice și acumulări piscicole că este obligatorie respectarea strictă a regulilor de exploatare și monitorizarea permanentă a lucrărilor pentru a proteja populația și mediul. Avertizările rămân în vigoare în perioada 2-5 octombrie 2025, iar prognozele vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.

