Aşadar, Crăciunul vine cu zăpadă în mai multe zone din România. Meteorologii au emis cod galben de ninsori în mai multe județe, iar pe multe drumuri se circulă în condiții de iarnă. Vedem și noi cum e vremea la această oră în Brașov.

25.12.2025 , 14:04

Ne-am bucurat aseară de primii fulgi de zăpadă din această iarnă, însă nu a fost o bucurie foarte consistentă, cel puțin până la acest moment, pentru că a nins mărunt și nu s-a depus zăpada, cel puțin în sudul municipiului Brașov.

Vestea bună este că e suficient de frig, sunt minus 3 grade Celsius în Braşov, pentru ca să fie premise pentru ninsori în următoarele ore, și, evident, de revelion. Nu sunt probleme privind influența traficului, nici nu este un trafic foarte aglomerat în acest moment, la ieșire din Brașov către Predeal.

Vestea și mai bună este că în stațiunea Păiana Brașov și pe domeniul schiabil al acestei stațiunii sunt condiții pentru producția de zăpadă artificială. Acest lucru se întâmplă din plin, pentru că temperatura scade suficient de mult, pentru ca apa pulverizată fiind să se transforme în zăpadă artificială și sperăm să avem vești și mai bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă în zilele următoare.

