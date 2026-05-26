Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat marți că urmează patru săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toată țara și precipitații deficitare în majoritatea regiunilor.

ANM anunţă 4 săptămâni cu temperaturi peste medie şi precipitaţii deficitare în majoritatea regiunilor

România se va confrunta cu temperaturi neobișnuit de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ANM valabile pentru intervalul 25.05.2026 - 22.06.2026.

În săptămâna 25 mai - 1 iunie , temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național.

, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal.

, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru.

, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru. În săptămâna 15 - 22 iunie mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest.

