ANM anunţă 4 săptămâni cu temperaturi peste medie şi precipitaţii deficitare în majoritatea regiunilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat marți că urmează patru săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toată țara și precipitații deficitare în majoritatea regiunilor.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 08:16
România se va confrunta cu temperaturi neobișnuit de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ANM valabile pentru intervalul 25.05.2026 - 22.06.2026.

  • În săptămâna 25 mai - 1 iunie, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național.
  • Pentru intervalul 1 - 8 iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal.
  • În săptămâna 8 - 15 iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru.
  • În săptămâna 15 - 22 iunie mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest.
