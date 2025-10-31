Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru luna noiembrie, intervalul 3 noiembrie - 1 decembrie. După temperaturi neobişnuite pentru această perioadă, vremea revine la normal de la jumătatea săptămânii viitoare.

"Pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor continua să se mențină peste valorile normale pentru prima decadă a lunii noiembrie, în mare parte din țară. În jumătatea de vest, nebulozitatea și ploile se vor extinde treptat, în timp ce în est și sud-est se vor semnala nori stratiformi, ceață și, pe alocuri, ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, dar și, local, în regiunile vestice și estice", spun specialiştii de la ANM.

Vremea 3 - 10 noiembrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Vremea 10 - 17 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea 17 - 24 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 24 noiembrie - 1 decembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

