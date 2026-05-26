Primul val de căldură extremă de anul acesta a venit în Europa cu o lună mai devreme decât anul trecut şi a provocat moartea a 13 oameni. În Marea Britanie, temperaturile au doborât un record stabilit secolul trecut, iar în Franţa, termometrele au arătat 40 de grade Celsius aproape. De mâine, canicula ajunge şi la noi în ţară.

În vestul Franţei, temperaturile au depăşit 37 de grade Celsius în zeci de localităţi. Un val de căldură fără precedent, spun meterologii, care nu au emis niciodată cod portocaliu atât de devreme în an. Recordul a fost înregistrat în apropiere de staţiunea de lux Biarritz. La Paris, canalul Saint Martin a devenit o piscină uriaşă.

Lângă Turnul Eiffel, oamenii au căutat răcoarea zonelor cu vegetaţie. Singurii care s-au simţit bine au fost turiştii veniţi din ţări cu o climă aridă - de exemplu această femeie din Argentina.

"Nu mă așteptam. Este prima dată când vizitez și mereu mi se spune că este frig, înnorat, că plouă și că am avut niște zile incredibile, într-adevăr!", a declarat o turistă din Argentina.

8 oameni au murit în Franța

Până acum, valul de căldură extremă a ucis opt oameni în Franţa. Sute de călători au trecut prin momente grele după ce două trenuri de mare viteză s-au defectat în plin câmp, între Paris şi Marsilia.

"Am ieşit din tren şi deja este mai bine. Înăuntru era insuportabil, irespirabil. O femeie avea în braţe un bebeluș leoarcă de transpirație", a declatat un localnic.

În Marea Britanie, aerul fierbinte a spulberat un record rămas în picioare 104 ani. Astăzi au fost 35 de grade Celsius la Londra, după ce ieri au fost 34,8. Neobişnuiţi cu asemenea temperaturi, locuitorii s-au îngămădit la piscine şi pe malul Tamisei. În două zile, însă, patru adolescenţi au murit înecaţi.

"Căldura este insuportabilă! A trebuit să instalez un aparat de aer condiţionat în dormitor. Este efectiv o nebunie. Este prima mea vară în Anglia şi nu îmi place deloc", spun oamenii.

La Roma, arşiţa a toropit turiştii care s-au înghesuit la umbra Colosseumului şi a adus vânzări neaşteptate vânzătorilor de umbrele şi de apă.

"Ne-am încins pentru că este o temperatură anormală pentru cehi. Este foarte cald!", spune un turist.

În Spania, termometrele au arătat 36 de grade Celsius. Piscinele din Madrid au devenit rapid oazele metropolei încinse.

"Temperaturile nu sunt potrivite pentru perioada aceasta. În fiecare an începem să fie cald tot mai devreme. Şi durează tot mai mult", mai spune un turist.

În majoritatea ţărilor, cele mai mari temperaturi sunt aşteptate mâine şi poimâine - până la 40 de grade Celsius.

Ştefan Ionescu

