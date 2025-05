Video "E apocalipsa. Niciodată în istoria satului n-a fost aşa". Furia ploilor a făcut prăpăd în țară. Puhoaiele s-au revărsat în mai multe zone

Furtunile violente au făcut ravagii în mai bine de jumătate din ţară. În urma codului portocaliu, locuitorii din Mehedinţi au privit neputincioşi cum tavanele caselor lor au cedat sub furia ploilor şi a grindinei de mari dimensiuni. Iar în Caraş-Severin, puhoaiele strânse pe dealuri s-au revărsat asupra unui oraş şi l-au băgat sub ape. Vom mai rămâne sub atenţionare de vreme rea până spre weekend.