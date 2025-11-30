România intră în minivacanța de 1 Decembrie cu vreme mohorâtă: ploi slabe, nori persistenți și lapoviță la munte, în timp ce ceața va crea dificultăți pe șosele. Temperaturile rămân scăzute, cu minime ușor sub zero grade în unele regiuni.

Vremea de mâine 1 decembrie. Minivacanţă cu vreme mohorâtă, minime sub zero grade și precipitații la munte

La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe își vor face apariția în Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei. Precipitații vor fi pe arii restrânse și în Maramureș, iar în restul regiunilor izolat, cu o probabilitate mai mare în sud. La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, mai extinse în Carpații Orientali. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 și 7°C. Local se va forma ceață.

Vremea de mâine 1 decembrie în ţară

De Ziua Națională, cerul va rămâne în mare parte noros în nordul, centrul și estul țării, iar în restul regiunilor vor fi perioade cu înnorări temporare. Ploi slabe sunt prognozate pe parcursul zilei în Transilvania și Moldova, iar în primele ore și în Oltenia și Muntenia. La munte va ploua, iar la altitudini de peste 1.500 m precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, mai extinse în masivele estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste. Ceața va fi prezentă dimineața pe suprafețe mici în regiunile intracarpatice, iar noaptea în zone mai extinse din vest și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14°C, iar minimele între -3 și 6°C.

Vremea de mâine 1 decembrie în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare, iar în primele ore sunt posibile ploi slabe trecătoare. Noaptea se va forma ceață, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de aproximativ 9°C, iar minima se va situa între 1 și 3°C.

La Cluj, vremea se va menține asemănătoare cu cea din ajun. Maximele vor atinge 5°C, iar ploile vor continua și mâine, dar vor fi mai slabe decât în ziua precedentă.

Vremea de mâine 1 decembrie la munte

În zonele montane sunt așteptate ploi, iar la altitudini de peste 1.500 de metri precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare, mai extinse în masivele estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste.

