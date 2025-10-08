Antena Meniu Search
În Bucureşti, a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Asta în condiţiile în care capacitatea canalizărilor este la mai puţin de jumătate, faţă de câtă apă s-a strâns în ultimele ore. Probleme sunt şi la ploi mai blânde. 

la 08.10.2025 , 13:02

În ultimele 24 de ore, în București a plouat cât pentru o lună întreagă, aproximativ 42 de litri pe metru pătrat. Este o cantitate dublă față de cât poate prelua sistemul de canalizare al orașului, care are o capacitate de doar 23 de litri/mp în două ore, potrivit APANOVA.

Colentina, Văcărești, Berceni și Tineretului, cele mai afectate

Cartierele Colentina, Văcărești, Berceni și Tineretului sunt printre cele mai predispuse la inundații în timpul ploilor torențiale. De vină nu este doar canalizarea subdimensionată, ci și lipsa spațiilor verzi, elemente esențiale pentru drenarea apei.

Un metru pătrat de spațiu verde poate absorbi până la 100 de litri de apă într-o oră, iar un arbore matur până la 800 de litri în 24 de ore. În multe zone ale Capitalei, aceste suprafețe lipsesc sau au fost înlocuite cu asfalt, ceea ce face ca orașul să cedeze rapid în fața fenomenelor meteo extreme.

