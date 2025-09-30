Antena Meniu Search
Meteo 29 septembrie – 27 octombrie. Început de octombrie rece, cu ploi abundente. De când își revine vremea

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 29 septembrie – 27 octombrie. Începutul lunii octombrie se anunță friguros și cu ploi abundente.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 08:28
Potrivit meteorologilor, temperaturile sunt mult mai scăzute față de valorile obișnuite ale sezonului. Ulterior, acestea se vor apropia treptat de normalul perioadei.

Vremea 29 septembrie - 6 octombrie 2025

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor.

Vremea 6 octombrie - 13 octombrie 2025

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Vremea 13 octombrie - 20 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 20 octombrie - 27 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

