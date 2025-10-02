Ninge ca în povești la Rânca și în alte zone montane, iar stratul de zăpadă deja depus transformă peisajul într-un decor de iarnă autentică. Frumusețea imaginilor este însoțită însă de avertismentele autorităților: în Gorj, Vâlcea și Mehedinți este cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic, iar circulația fără mașini echipate corespunzător poate fi extrem de periculoasă.

În stațiunea Rânca, turiștii și localnicii s-au trezit într-un peisaj de basm, după ce un strat consistent de zăpadă s-a așternut pe carosabil și pe versanți. Brazii încărcați de nea și drumurile albe dau impresia că iarna a venit mai devreme la munte.

Transalpina rămâne închisă azi, între Râncă și Obârșia Lotrului.

DRDP Craiova atrage însă atenția că viscolul și carosabilul acoperit de zăpadă pot crea probleme serioase șoferilor. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele montane aflate sub avertizare meteo dacă nu au mașinile echipate cu anvelope de iarnă și să verifice starea drumurilor înainte de plecare.

Pentru informații actualizate, șoferii pot apela dispeceratul CNAIR la numărul 021.9360.

Cod galben și portocaliu de viscol

Un alt cod galben, valabil 2 octombrie, ora 10 - 3 octombrie, ora 10 afectează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, fenomenele vizate fiind ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm).

Un cod portocaliu, valabil 2 octombrie, ora 10 - 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m. Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer

Prima ninsoare a sezonului a lăsat un strat de zăpadă de până la 3 centimetri şi în zona montană înaltă, la stația meteo Iezer, iar temperaturile au scăzut semnificativ în timpul nopții. Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, unde termometrele au arătat -4 grade Celsius. În Pasul Prislop, temperatura a coborât la -2 grade Celsius.

Ninsorea nu a creat probleme în trafic, iar angajații secției de drumuri naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit patru tone de material antiderapant pe drumurile montane.

Șoseaua în Pasul Prislop este curată și uscată, iar spre vârful pasului montan drumul este curat și parțial umed, conform reprezentanților secției de drumuri naționale.

Anvelopele de iarnă, obligatorii pe drumurile acoperite de zăpadă sau gheață

Odată cu schimbarea vremii și apariția ninsorilor la munte, Poliția Rutieră reamintește șoferilor obligația legală de a circula cu anvelope de iarnă omologate atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, care a modificat legislația rutieră, vehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarnă atunci când condițiile meteo impun acest lucru. Acestea sunt recunoscute oficial dacă poartă unul dintre simbolurile "M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S". Anvelopele marcate doar "all seasons" nu sunt acceptate ca substitut.

Cine riscă amenzi

Conducerea unui autovehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă sau gheață fără anvelope de iarnă constituie contravenție și este sancționată cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 puncte-amendă (între 1.305 și 2.900 lei). În plus, se aplică și reținerea certificatului de înmatriculare.

Pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu peste 9 locuri, obligația este de a monta anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau de a folosi lanțuri antiderapante omologate.

Important de subliniat este că legislația nu prevede o anumită perioadă calendaristică pentru utilizarea anvelopelor de iarnă. Ele devin obligatorii în funcție de starea drumului, adică ori de câte ori suprafața carosabilă este acoperită cu zăpadă, gheață sau polei.

Vremea astăzi, 2 octombrie

Vremea va fi predominant închisă şi mult mai rece decât în mod normal la începutul lunii octombrie. Ploile vor continua să se extindă şi să se intensifice, treptat, în regiunile sud-vestice şi sudice. În Oltenia se vor acumula cantitãţi de apă de 50...70 l/mp, în sudul Banatului şi vestul Munteniei de 25...35 l/mp şi local de 40...50 l/mp, iar în restul Munteniei şi în Dobrogea de peste 10...20 l/mp. În restul ţării, ploile vor fi în general slabe cantitativ şi se vor semnala local în Transilvania şi pe arii mai restrânse în Moldova şi Crişana.

În zona montană precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge, temporar viscolit în masivele sudice şi sud-estice şi se va depune strat de zãpadă de 10...20 cm, dar şi de 30...40 cm în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri puternice şi susţinute în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi estul Olteniei, cu rafale în general de 50...60 km/h, iar seara şi noaptea local şi de 70...85 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 şi 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade, mai ridicate pe litoral spre 12...13 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

Vremea la munte

Vremea va fi închisă şi mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge, temporar viscolit în masivele sudice şi sud-estice şi se va depune strat de zãpadă de 10...20 cm, dar şi de 30...40 cm în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, mai ales în Carpaţii de Curbură, unde vor fi rafale în general de 65...75 km/h.

Cum se anunță vremea pentru restul lunii octombrie

După acest episod, se încălzește treptat aerul, chiar de duminică, practic, sâmbătă vom mai avea, de exemplu în București, dacă mâine și poimâine vom avea 10-12 grade, cât am avut în nopțiile trecute, va crește temperatura, iar săptămâna viitoare se va încălzi vremea spre 20 de grade. Iar, per total, luna octombrie, în general, este o lună plăcută și liniștită, este cea mai săracă lună în precipitații din tot sezonul de toamnă. După cum este tendința actuală, că după aceste ploi din această săptămână,săptămâna viitoare este posibil să mai apară ploi, dar nu de acest calibru, când în două zile va ploua pentru două săptămâni, practic, de octombrie, apoi să fie ploi destul de puține, per total, și temperaturile am văzut că sunt normale, în tendințele actuale.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă săptămâna viitoare, cum e normal, vom mai avea până la 22 de grade, la finalul lunii ar trebui să nu mai treacă de 15 grade, iar minimele să fie totuși pozitive în toată țara.

