Rânca renaște odată cu obţinerea titlului de stațiune turistică de interes național. Tot mai mulți turiști aleg să fugă de agitaţia din marile oraşe și să se refugieze, măcar pentru un weekend, în liniștea muntelui, unde aerul curat parcă îşi taie respirația, iar peisajele par desprinse dintr-o carte poștală.

Şi cum aici, tradiția se împletește perfect cu confortul modern, hotelierii şi proprietarii de pensiuni din zonă le promit vizitatorilor un răsfăţ de zile mari.

Dacă sunteţi în căutarea unui loc unde liniștea muntelui se împleteşte perfect cu ospitalitatea românească, atunci Rânca, este destinaţia ideală.

Declarată de curând stațiune turistică de interes național, perla Gorjului reuşeşte să îmbine farmecul rustic cu cel al confortului modern.

Cei care ajung aici se pot bucura de bucate tradiționale, dar şi spații de relaxare și zone de SPA, care promit un răsfăț de zile mari.

Carne la garniţă, formată din: muşchiuleţ, cârnăciori, mămăligă, brânză tradiţională şi un ou. Bulzul vedetă este format din mămăliguţă, cârnăciori, nou, iar totul este băgat la cuptor.

Iar acest răsfăț culinar din Rânca vine la pachet cu prețuri pentru toate buzunarele. De exemplu o porţie de papanaşi costă 30 de lei, iar un bulz ciobanesc între 40 şi 48 de lei.

Pentru cei care visează la aer curat de munte, peisaje care-ți taie răsuflarea și bucate tradiționale, Rânca e alegerea perfectă. Două nopţi de cazare aici costă între 915 și 1.017 lei.

