România intră sub alertă de vreme rea. Lapoviţă, ninsori, vânt şi cod galben de ploi abundente
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea, care a intrat în vigoare de vineri, 21 noiembrie, ora 10 şi va fi valabilă până duminică, 23 noiembrie, ora 14.
În acest interval, fenomenele vizate sunt ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire.
Alertă de vreme rea
Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10...15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20...30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste. Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70...90 km/h. Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării.
Totodată, intră în vigoare un cod galben de ploi abundente, valabil de vineri 21 noiembrie, ora 10 şi până sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10. Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ. În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
Cod galben de vânt la munte
Totodată, intră în vigoare şi cod galben de vânt la munte. În intervalul, vineri 21 noiembrie, ora 11:00-14:00, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h. Zonele vizate sunt județul Argeş, zona de munte de peste 1800 m, județul Prahova, zona de munte de peste 1800 m, județul Dâmboviţa, zona de munte de peste 1800 m, județul Braşov, zona de munte de peste 1800 m şi județul Sibiu, zona de munte de peste 1800 m.
Vremea se răceşte şi în Bucureşti
În Bucureşti, în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 - 22 noiembrie ora 8:00, valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Dimineața și noaptea va fi ceață.
În intervalul 22 noiembrie ora 8:00 - 23 noiembrie ora 8:00, regimul termic va fi caracterizat de valori similare cu cele din intervalul anterior, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. La începutul intervalului va fi ceață.
În intervalul 23 noiembrie ora 8:00 - 23 noiembrie ora 20:00, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade. În intervalul 21 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 14, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi și răcire.
