România intră sub alertă de vreme rea. Lapoviţă, ninsori, vânt şi cod galben de ploi abundente

Alertă de vreme rea

Cod galben de vânt la munte

Totodată, intră în vigoare şi cod galben de vânt la munte. În intervalul, vineri 21 noiembrie, ora 11:00-14:00, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h. Zonele vizate sunt județul Argeş, zona de munte de peste 1800 m, județul Prahova, zona de munte de peste 1800 m, județul Dâmboviţa, zona de munte de peste 1800 m, județul Braşov, zona de munte de peste 1800 m şi județul Sibiu, zona de munte de peste 1800 m.

Vremea se răceşte şi în Bucureşti

În Bucureşti, în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 - 22 noiembrie ora 8:00, valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Dimineața și noaptea va fi ceață.

În intervalul 22 noiembrie ora 8:00 - 23 noiembrie ora 8:00, regimul termic va fi caracterizat de valori similare cu cele din intervalul anterior, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. La începutul intervalului va fi ceață.

În intervalul 23 noiembrie ora 8:00 - 23 noiembrie ora 20:00, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade. În intervalul 21 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 14, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi și răcire.

