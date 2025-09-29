A venit iarna cu două luni mai devreme la munte. A căzut prima ninsoare serioasă din acest sezon în Suceava, Harghita, Maramureş, Gorj şi Sibiu. În multe zone s-a depus deja un strat consistent de zăpadă şi continuă să ningă.

Drumarii au ieşit deja în misiune pentru a curăţa şoselele, iar poliţiştii le atrag atenţia şoferilor să schimbe cauciucurile dacă au drum la munte.

Brazii au fost surprinși în primele straie de iarnă. Deși nu e nici măcar 1 octombrie, în masivul Rarău este deja un peisaj autentic de iarnă.

Un fotograf profesionist nu a ratat momentul și a surprins frumusețea naturii. "Am plecat mai nepregătit pentru că am uitat camera acasă, însă telefonul este mereu la mine și cred că am reușit să surprind, și de data aceasta, prima zăpadă, primii fulgi de nea, aici sus, pe acoperișul Bucovinei", spune fotograful.

Finalul primei luni de toamnă a venit cu o ninsoare ca în plină iarnă, cu zăpadă în aproape toată țara, în zonele montane. În masivul Rarău, la peste 1400 de metri altitudine, stratul de zăpadă a atins chiar și 8 centimetri. Temperaturile au coborât aproape de pragul înghețului, în unele zone înregistrându-se chiar -3 grade Celsius.

Turiștii, surprinși de ninsoare și peisaje de poveste

Pentru turiști, a fost o surpriză plăcută, chiar dacă nu erau pregătiți. "Am venit de la Galați și chiar nu ne gândeam că vom găsi zăpadă aici. Am plecat de la 20 de grade, iar aici sunt doar 1-2 grade. E super! E frumos! Dacă eram și un pic mai pregătiți, cu o căciulă, niște mănuși, era mult mai bine", spune un turist.

Și în Harghita a venit iarna, cu fulgi mari, strat consistent de zăpadă și colinde pe fundal. În Maramureș, la Borșa și la pasul Prislop, stratul de zăpadă măsoară câțiva centimetri, iar drumarii au început deja intervențiile.

Pe Transalpina, polițiștii recomandă prudență șoferilor. "Suntem doar în trecere, nu ne așteptam să dăm peste așa ceva", declară un bărbat. Pe Transfăgărășan, ninge continuu, iar turiștii străini au fost cuceriți de priveliște: "Suntem din Italia. Avem doar această jachetă pentru a ne proteja. Este dificil să rezistăm în aceste condiții meteo. Totuși, peisajul este extraordinar".

În medie, stratul de zăpadă măsoară între 5 și 10 centimetri. În restul țării, ploaia va fi predominantă pe tot parcursul săptămânii.

