Vremea de mâine 2 februarie. Dimineţi şi nopţi geroase în cea mai mare parte a ţării. Minime de -20 de grade

Vremea va fi extrem de rece în cea mai mare parte a ţării. Minimele se vor încadra între -20 şi -8 grade. Iată prognoza meteo de mâine 2 februarie.

La noapte, vremea va fi deosebit de rece îndeosebi în regiunile extracarpatice şi va fi ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde temperaturile minime se vor situa preponderent între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei pânã în jurul a -20 de grade; în restul teritoriului acestea se vor încadra în general între -7 şi -1 grad. Cerul va prezenta înnorãri în cea mai mare parte a ţãrii. Ninsorile se vor extinde în jumãtatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zãpadã (în general de 2...8 cm în special în sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei), iar în vest, trecãtor, mai sunt posibile precipitaţii mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau gheţuş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului şi al Olteniei, în sudul, centrul şi estul Munteniei, precum şi în Dobrogea (în special zona costierã) unde vor fi rafale în general de 50...55 km/h, viscolind temporar ninsoarea şi amplificând senzaţia de frig. Izolat va fi ceaţã asociatã cu depunere de chiciurã.

Vremea de mâine 2 februarie în ţară

Vremea va fi deosebit de rece îndeosebi în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde se vor înregistra valori termice în medie cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei. Astfel, în aceste zone temperaturile maxime se vor încadra între -9 şi -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, pânã în jurul a -15 grade unde gerul va persista pe parcursul zilei, iar cele minime se vor situa între -20 şi -8 grade şi va fi ger. În restul teritoriului maximele vor fi cuprinse între -4 şi 4 grade, iar cele minime între -9 şi 0 grade. Ziua vor fi înnorãri şi va mai ninge slab în Oltenia, pe alocuri în Banat, Crişana, Muntenia şi Dobrogea şi izolat în celelate regiuni. Noaptea, cerul se va degaja îndeosebi în vestul, estul şi sud-estul ţãrii şi doar cu totul izolat vor mai fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri (viteze în general de 40...50 km/h) în sudul Banatului, iar ziua temporar în sudul Moldovei, Dobrogea şi estul Munteniei. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţã, asociatã cu depuneri de chiciurã. Presiunea atmosferică va fi staţionarã în nord-est şi în creştere în restul ţãrii (câmp anticiclonic).

Vremea de mâine 2 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi mai mult noros, va ninge şi se va depune un strat de zãpadã de 2...4 cm. Vântul va avea intensificãri, cu viteze la rafalã de pânã la 40...50 km/h, amplificând senzaţia de frig şi viscolind ninsoarea. Temperatura minimã se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorãri în prima parte a intervalului, când trecãtor va mai ninge slab (1...2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri dimineaţa (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimã va fi de -10...-8 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere (câmp anticiclonic).

În Cluj, cerul va fi mai mult înnorat, sunt aşteptate ninsori. Maxima zilei va fi de 1 grad.

Vremea de mâine 2 februarie la munte

Vremea va fi deosebit de rece, geroasã mai ales dimineaţa şi noaptea. Cerul va avea înnorãri temporare, iar local şi temporar va ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, trecãtor cu uşoare intensificãri în Munţii Banatului.

