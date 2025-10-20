Record de frig la Miercurea-Ciuc: Minus 9,2 grade în 20 octombrie, cea mai scăzută temperatură din 1949

Stația meteo din Miercurea-Ciuc a înregistrat luni dimineață o temperatură de minus 9,2 grade Celsius, marcând un nou record negativ pentru data de 20 octombrie, informează Agerpres.

Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de meteorologul de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud Sibiu, vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius.

Specialistul a explicat că, după un început de octombrie cu temperaturi deja scăzute, un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar.

Acest episod, combinat cu alte condiții favorabile răcirii, a dus la scăderea accentuată a temperaturilor.

Vremea a fost foarte rece și în alte localități din Harghita

La Joseni s-au înregistrat minus 8 grade Celsius, la Toplița termometrele au arătat minus 7 grade, la stația de munte Bucin au fost minus 6 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 4 grade.

Meteorologul a mai arătat că vremea va rămâne rece, cu maxime în cursul zilei care vor oscila între 8 și 10 grade Celsius, iar în noaptea următoare, pe un fond de cer senin, se vor înregistra minime în jurul valorii de minus 8 - minus 9 grade Celsius.

Începând de marți, meteorologii prognozează o creștere a temperaturilor.

