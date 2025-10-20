Antena Meniu Search
Record de frig la Miercurea-Ciuc: Minus 9,2 grade în 20 octombrie, cea mai scăzută temperatură din 1949

Stația meteo din Miercurea-Ciuc a înregistrat luni dimineață o temperatură de minus 9,2 grade Celsius, marcând un nou record negativ pentru data de 20 octombrie, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 12:10
Record de frig la Miercurea-Ciuc: Minus 9,2 grade în 20 octombrie, cea mai scăzută temperatură din 1949 - Profimedia

Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de meteorologul de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud Sibiu, vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius.

Specialistul a explicat că, după un început de octombrie cu temperaturi deja scăzute, un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar.

Acest episod, combinat cu alte condiții favorabile răcirii, a dus la scăderea accentuată a temperaturilor.

Articolul continuă după reclamă

Vremea a fost foarte rece și în alte localități din Harghita

La Joseni s-au înregistrat minus 8 grade Celsius, la Toplița termometrele au arătat minus 7 grade, la stația de munte Bucin au fost minus 6 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 4 grade.

Meteorologul a mai arătat că vremea va rămâne rece, cu maxime în cursul zilei care vor oscila între 8 și 10 grade Celsius, iar în noaptea următoare, pe un fond de cer senin, se vor înregistra minime în jurul valorii de minus 8 - minus 9 grade Celsius.

Începând de marți, meteorologii prognozează o creștere a temperaturilor. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

