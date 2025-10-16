Antena Meniu Search
Video Maşină cuprinsă de flăcări, după un accident groaznic în Miercurea Ciuc. Şoferul n-a avut nicio şansă

Accident rutier, urmat de incendiu în Miercurea Ciuc. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 09:06

Accident urmat de incendiu în Miercurea Ciuc. Un şofer a murit, după ce maşina pe care o conducea a fost implicată într-un accident grav, iar autoturismul a fost cuprins de un incendiu violent.

În doar câteva clipe maşina s-a făcut scrum.

Din păcate, pentru șoferul aflat în stop cardio-respirator, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

