Record de frig în România! Azi de dimineaţă s-a înregistrat cea mai rece zi de 21 octombrie din ultimii 76 de ani. La Miercurea Ciuc au fost minus zece grade Celius. S-a tremurat în toată ţara. Oamenii s-au trezit cu maşinile bocnă şi grădinile îngheţate.

"Aşa arată! E îngheţat tot! Nu am crezut că vine îngheţul", spune un localnic.

La Miercurea Ciuc a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură pentru această dată din ultimii 76 de ani. - 10 grade. Oamenii s-au trezit cu brumă în grădină, iar legumele din solarii şi grădini îngheţate.

"Îngheţat. Am lăsat aici dovleceii şi uite!" "E foarte frig! Suntem obisnuiţi, dar totuşi a venit devreme", mai spun oamenii.

Din cauza frigului, în pieţe marfa a fost pusă mai târziu pe tarabe. "Foarte tarziu am putut aranja masa fiind ne ingheta efectiv sufletul si mainile. Chiar daca noi suntem obisnuite cu temparaturile, anul asta a venit foarte repede si a fost o trecere foarte brusca. Incat organismul suporta foarte greu de la temperaturi cu plus la - 10 grade. Foarte frig! Nu rezista organismul. Dupa amiaza trebuie sa te lasi la tricou cand este cald, dimineata deja foarte, foarte rece", spune o localnică.

Iar rece a fost în mai toată ţara. S-a tremurat de la prima oră. La Întorsura Buzăului minus 6 grade, la Braşov minus 5 grade, iar la Suceava minus 3 grade Celsius.

Temperaturile scazute se vad cel mai bine pe maşinile îngheţate. Este aproape ora 9, iar termometrul la Suceava arată minus un grad, însă temperatura resimţită este şi mai scăzută. De acum, racleta ar trebui să fie accesoriul nelipsit al şoferilor.

Foarte rece, fata de ieri chiar s-a simtit. Am avut ce da cu racleta. Trebuie să trecem de la adidaşi la ghetuţe. Abia spre amiază, când soarele a ieşit, vremea s-a mai îndulcit.

"S-a produs fenomenul de bruma. A fost destul de frig, dar temperaturile sunt normale pentru acesta perioada", a declarat Radu Sainiuc - meteorolog.

Din fericire, frigul nu zăboveşte prea mult. În zilele următoare, maximele se vor apropia de pragul unei zile de vară, în jur de 25 de grade Celsius.

