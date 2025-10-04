Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov este blackout de mai bine de 24 de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii stau în frig, iar turiştii pleacă din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună. La Sibiu, un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce pe maşina lui a căzut un arbore uriaş. Iar Capitala a fost pur și simplu răvăşită de furtună. Oamenii au înotat pe stradă în apă până la genunchi.

Ploile de cod portocaliu au inundat Capitala. În multe locuri, oamenii au mers prin apă până la genunchi.

Cartiere întregi afectate de inundații în nordul Capitalei

Dacă unii s-au descălţat, alţii au avut noroc cu necunoscuţi care le au întins o mână de ajutor. În zona Pasajului Mihai Bravu, ca la fiecare ploaie puternică, tramvaiele şi autobuzele au rămas blocate.

Probleme au fost şi în cartierele noi din nordul Capitalei. Bilanţul pompierilor arată forţa furtunii. Peste 200 de copaci şi zeci de elemente de construcţie au căzut sub rafalele de peste 80 de kilometri la oră. 150 de şoferi și-au găsit maşinile distruse.

Străzile s-au inundat şi în Constanţa. Oamenii au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert să rămână în case. Şoferii au rămas blocaţi în intersecţii, iar localnicii au ieşit să desfunde singuri canalizările.

Străzile din Constanța, transformate în canale

Din cauza vremii s-au produs şi accidente în Caraş Severin, Vaslui sau Sibiu.

La munte a nins ca iarna. Pe drumul spre Păltiniş, un şofer de 29 de ani a fost rănit după ce un copac s-a prăbuşit pe autoturismul aflat în mers. Bărbatul a fost operat la cap şi este în continuare în stare gravă. Drumul a fost ulterior închis.

Patru turişti polonezi au rămas blocaţi în munţii Şureanu cu maşinile de teren. Au fost salvaţi din viscol de jandarmii montani. Zăpada în zonă are peste jumătate de metru.

Stațiuni din Brașov, în beznă după viscol

Mai multe staţiuni din Braşov- Bran, Fundata, Moeciu şi Peştera -au rămas în beznă după ce copaciii încărcaţi cu zăpadă s-au prăbuşit peste firele de electricitate. Au fost afectate peste 2.500 de case şi pensiuni.

Jurnalistul britanic Charlie Ottley spune că de trei zile sunt întreruperi de curent şi că autorităţile nu acţionează.

Proprietarii pensiunilor se plâng că le pleacă turiştii pentru că nu pot sta în frig, fără curent şi apă.

"De ieri de la ora 14 a trebuit să oprim centralele, nu mai avem căldura, s-a dormit în frig. Mai nou nu mai avem nici apă pentru că nu mai funcţionează pompele bazinelor de apă, erau problemele şi cu semnalul la telefon. La Fundata sunt minus 3 grade, e frig, turiştii ne pleacă", a declarat Severina Puiu, proprietar de pensiune.

"Au mai fost două încercări de a băga tensiune şi acele încercări s-au soldat cu probleme mari pentru utilajele pe care le aveam în funcţiune. Pur şi simplu ne ignorau apelurile. Niciun fel de explicaţii. Ceva de groază, nu pot să vă descriu. Un gen de coşmar pentru Horeca", a precizat Laura Antonescu, administrator pensiune.

"Au început să cadă copacii şi am rămas efectiv blocaţi în pădure. Am încercat să degajăm drumul. În timp ce mergeam se rupeau din ce în ce mai mulţi copaci. Am mutat copacii din zonă, pe unii i-am tăiat, ca să putem trece", a explicat Daniel Drancă, director de vânzări.

Autoritățile promit reluarea alimentării cu energie până la noapte

Autorităţile promit că până la noapte se va relua alimentarea cu energie electrică în toate staţiunile

"Din păcate nu ne aşteptam ca în decurs de câteva ore să ningă abundent. S-a depus un strat de aproximativ 40-45 de centimetri de zăpadă", a subliniat Cosmin Feroiu, primar Bran.

Unde nu a creat probleme, zăpada a adus bucurie turiştilor. În Munţii Rarău, peisajul e unul de iarnă autentică.

Meteorologii spun că nu am scăpat de ploi. Mâine noapte să se înmulţească mai în toate regiunile şi este posibil pe suprafeţe mici în partea de sud vest să fie mai intense. Cantităţi mai mari așteptăm prin Dobrogea, în Muntenia.

De la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile ajung din nou la 20 de grade, inclusiv în Bucureşti.

