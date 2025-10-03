Un ciclon a lovit România cu o forţă extremă. Au fost ploi şi furtuni de cod roşu în sudul ţării, dar şi ninsori puternice şi viscol la munte. Ieri, a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie şi meteorologii se aşteaptă ca şi ziua de azi să bată recorduri. În Bucuresti, a plouat ore în şir, iar vântul a suflat cu peste 80 de kilometri la oră. Zeci de maşini au fost distruse de copacii doborâţi de vânt. O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.

Vijelia de cod portocaliu a pus la pământ copac după copac în Capitală. Un şofer a scăpat ca prin minune după ce un arbore uriaş a căzut peste maşina aflată în mers, pe un bulevard extrem de circulat din Capitală. Pe Splaiul Unirii alți doi oameni au văzut moartea cu ochii.

"Mergeam pe stradă şi a căzut copacul în faţa mea. Eram într-o cursă şi pasagera a plecat la spital pentru că s-a lovit la nas. E dezastruos! Mergi pe stradă şi cad pomii pe tine", a povestit un şofer.

Zeci de maşini distruse și copaci prăbuşiţi peste şcoli

Zeci de şoferi și-au găsit maşinile distruse in parcare. Un arbore uriaş s-a prăbuşit în curtea unei şcoli când mai mulţi elevi erau afară. Din fericire, nu au fost răniţi.

În Bucureşti, a plouat și a bătut vântul ore în şir, iar temperaturile resimţite au fost de 0 grade Celsius. Oamenii s-au ţinut cu greu pe picioare în faţa rafalelor de peste 80 de kilometri la oră, iar umbrelele s-au dovedit inutile din cauza vântului.

"Sunt din Namibia. Îmi e dor de soare. În ţara mea asta ar fi prea mult, dar aici am trei straturi de haine", a spus Francina, o turistă din Namibia.

"Iarnă 100%, am scos şi geaca de iarnă. Credeam că o să cadă copaci în faţa şcolii, aşa de rău era", a completat altă persoană.

Coduri de vreme severă în jumătate de ţară

Jumătate de ţară este sub coduri de ninsori, vânt puternic sau ploi torenţiale până în această noapte. La mare, vântul a fost şi mai tăios

În cealaltă parte a ţării, la Timişoara în mai multe cămine studenţeşti a plouat ca afară.

Reporter Observator: Toate camerele de pe palierul ăsta sunt afectate, nu?

Student: Da. Toţi aici suntem campioni olimpici la nataţie. David Popovici! Vrei să vii de la curs înapoi, acasă, să stai, şi vezi asta şi nu mai ai chef de nimic.

Reporter Observator: Curge apa pe pereţi. Cum e?

Student: Îţi curge apa în cap! E penibil!

Studenţii au fost mutaţi în alte camere. Reprezentanţii Universităţii spun că reparaţiile acoperişului s-au blocat până de curând pentru că sunt finanţate prin PNRR.

Cea mai rece zi de octombrie din istorie

Situaţia este îngrijorătoare în Olt şi Dolj. Judeţele sunt sub cod roşu de ploi şi inundaţii. Autorităţile au intrat în alertă şi au pregătit sute de saci de nisip.

Furtunile au venit şi cu temperaturi cu 15 grade mai mici decât ar fi normal. Ieri a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie, s-au înregistrat recorduri termice la 29 de staţii meteo.

La altitudini mari a nins şi a viscolit puternic.

Vremea se va ameliora duminică, apoi un nou val de ploi va traversa ţara. De la mijlocul săptămânii viitoare, vremea se va mai încălzi, iar temperaturile vor trece chiar şi de 20 de grade în anumite zone, inclusiv la Bucureşti.

