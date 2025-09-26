Temperaturile au scăzut, brusc, la jumătate, iar norii gri şi vântul tăios au întunecat aproape toată ţara. Weekendul se anunţă tot mohorât, iar meterologii anunţă ninsori săptămâna viitoare.

În Munţii Călimani pare că se apropie iarna. Temperaturile au scăzut sub pragul îngheţului. La Miercurea Ciuc, termometrele au arătat 7 grade Celsius, iar vântul i-a făcut pe localnici să se zgribulească. Încălzirea în sistem centralizat a fost pornită pentru şcoli şi spitalel.

"E tot mai frig. E puţin mai frig decât ieri". "Suntem pregătiţi de iarnă, avem lemne", spun turiştii.

România, lovită de un ciclon în zilele următoare

La Târgu Mureş oamenii care s-au grăbit spre muncă sau şcoală au fost întâmpinaţi de ploaie.

"Săptămâna trecută au fost 20 şi ceva de grade, acum sunt mai mici. Se simte frigul, adie vântul". "E o schimbare destul de bruscă. Din păcate trebuie să ne acomodăm, încep lunile de iarnă, începe frigul", spun localnicii.

La Bucureşti, vremea a trecut de la vară la toamnă aspră în nici 48 de ore, iar soarele nu s-a văzut toată ziua.

"Mă bagă în depresie când e prea frig, da". "Mă simt puţin mai deprimată, mai tristă poate", spun oamenii.

Puţini au îndurat frigul ...în mânecă scurtă. Vremea s-a răcit brusc din cauza unui val de aer rece care a venit din nordul Europei.

"Temperaturile se menţin mai coborâte decât ar trebui să înregistrăm în această perioadă. În zilele următoare vom vorbi şi de o zonă de presiune scăzută, un ciclon care va aduce şi ploi ceva mai consistente, asta în mai toate regiunile, inclusiv în Capitală", a declarat Iris Răducanu, meteorolog ANM.

Frigul va și mai aspru, iar temperaturile se vor apropia cu greu de cele normale pentru sfârşitul lui septembrie.

