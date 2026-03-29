Vremea rea face prăpăd. În Suceava, ploile torenţiale de câteva ore au rupt poduri și au lăsat oameni izolați. Ca o ironie a sorţii, unele căi de acces au fost construite după ce anul trecut podurile vechi au fost luate de ape, în timpul inundaţiilor catastrofale din vară. Acum, ca să ajungă în oraş, oamenii au de ocolit câţiva kilometri. Iar pericolul nu a trecut: până mâine noapte râuri din 12 judeţe sunt sub cod galben de indundaţii.

În Doroteia, câteva ore de ploi torențiale au fost suficiente pentru ca râul Suha să se umfle și să distrugă cea mai rapidă cale de acces spre oraşul Frasin.

"Nu avem pe unde trece. Apa mare, pod rupt, toate, ce să facem. Asta e natura, c eputem să facem". "Podul ăsta iar s-a rupt, puntea iar e ruptă, uitaţi acolo..suntem ca în Evul Mediu, nimic nu avem", spun localnicii.

Puntea din lemn a fost ridicată după ce podul de beton a fost distrus anul trecut de viiturile din Broșteni. 800 de familii depind de acest drum.

Circulaţia a fost închisă în această zonă. Poliţiştii sunt în teren şi monitorizează situaţia. Oamenii din Doroteia trebuie să facă un ocol de câţiva kilometri pentru a ajunge la drumul principal.

"Orice ploaie care vine mai mare, ne va afecta şi nu vom putea trece pe el, indiferent cât îl vom repara", a declarat Marinel Bălan - primar oraș Frasin.

Drumuri rupte și sate izolate

Probleme sunt și în Ostra, la 16 km distanță: același râu a distrus două poduri de acces în comună. Unul înlocuia podul principal aflat în modernizare, celălalt era rută de avarie pentru unul luat de ape anul trecut.

Aproape 10 persoane dintr-un cătun din localitatea Ostra au rămas izolate, după ce podul provizoriu a fost afectat de ploi. Sunt inclusiv 3 copii, care ar trebui să treacă pe aici pentru a ajunge la şcoală.

"Având în vedere situaţia apărută şi faptul că suntem la limita între un drum comunal şi un drum care aparţine direcţiei silvice, drum dat în exploatare către un ocol silvic, vom purta discuţii cu direcţia silvică astfel încât în cel mai scurt timp să redăm circulaţiei şi această zonă", a declarat Traian Andronache - prefectul judeţului Suceava.

"Eu am luat legătura cu şeful de acolo, mâine se vor apuca de treabă, partea proastă este ca în aval de această este şi conducta de apă care în momentul de faţă nu e ruptă, dar nu ştie ce va fi până mâine dimineaţă", a declarat Ioan Oros - primar Ostra.

Până mâine la miezul nopţii e pericol pe mai multe râuri. Meteorologii au emis cod galben de inundaţii în 12 judeţe.

Angela Bertea

