Un nou val de praf saharian traversează Europa. Când va ajunge deasupra României

Un nou val de praf saharian se va deplasa, odată cu aerul cald de origine africană, peste vestul și centrul Europei. Spre weekend, praful va ajunge și deasupra României. Concentrațiile din atmosferă vor fi destul de reduse.

Un nou val de praf saharian va trece deasupra României

Potrivit meteorologilor, concentraţiile de particule din atmosferă vor fi destul de reduse, iar efectele asupra sănătăţii vor fi minime. 

Persoanele cu probleme respiratorii sau alergii ar putea resimţi uşor disconfort. Se recomandă precauţie în timpul activităţilor în aer liber. 

În 2025, au mai fost consemnate episoade similare, inclusiv unele în care particulele au fost aduse la sol de ploi.

Ce este praful saharian

Praful saharian este format din particule minerale fine, ridicate în atmosferă de vânturile puternice și furtunile de nisip din deșertul Sahara. Acestea pot fi transportate pe mii de kilometri, ajungând adesea deasupra Europei, Oceanului Atlantic sau Americii de Sud.

Meteorologii recomandă monitorizarea calității aerului și limitarea expunerii în perioadele cu concentrații mai ridicate de praf.

