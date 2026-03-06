Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie

Administrația Națională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie - 6 aprilie. Potrivit specialiștilor, vremea va fi mai caldă decât cea normală în multe regiuni din țară până la sfârșitul lunii martie.

"Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice se vor apropia de mediile climatologice. Cerul va fi temporar noros, iar dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață. Vântul va sufla cu unele intensificări în sudul Banatului, în vestul Carpaților Meridionali și izolat în Moldova și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade, cu cele mai ridicate valori termice în nord-vestul țării", spun meteorologii ANM.

Vremea 9-16 martie 2026

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Articolul continuă după reclamă

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea 16-23 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea 23-30 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 30 martie-6 aprilie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰