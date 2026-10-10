Vine frigul în toată țara, cu ploi și vânt puternic. Zonele unde sunt așteptate lapovița și ninsoarea

Vremea se răcește în toată țara, iar ploile vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, în timp ce vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 90 km/h în zonele montane. Informarea meteorologică este valabilă din 11 octombrie, ora 03:00, până pe 13 octombrie, ora 10:00.

Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, precipitațiile vor fi prezente cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15 - 20 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

La munte sunt aşteptate lapoviţă şi ninsoare

La munte, în special în Carpații Meridionali, luni sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.500 de metri.

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Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 45 - 50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice. La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.

Vremea se va răci duminică, 11 octombrie, în regiunile vestice și nord-vestice, iar de luni, 12octombrie, și în restul zonelor.

Vremea se strică în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă prognoza specială pentru București, potrivit căreia vremea se va strica, trecând de la temperaturi de până la 29 de grade Celsius la o vreme rece și ploioasă.

Duminică, vremea va fi frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Maxima va ajunge la 28-29 de grade Celsius, iar minima nopții va fi de 13-14 grade.

Spre seară, cerul se va înnora treptat și va ploua temporar, cantitățile de apă urmând să ajungă la 3-6 litri pe metru pătrat.Luni, vremea se va răci semnificativ. Temperatura maximă va scădea la 15-16 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 9 și 10 grade.

Cerul va fi noros, iar ploile vor fi aproape continue, cantitățile de apă acumulate putând ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei de luni, când viteza la rafală va putea atinge până la 45 km/h.

„În intervalul 11 octombrie, ora 03 (duminică) - 13 octombrie, ora 10 (marți), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului”, mai transmite ANM.