Temperaturi record pe litoral! Cum vremea ţine cu ei şi în acest sezon, turiştii nu se grăbesc să-şi ia încă rămas bun de la mare. Cu şezlonguri, costum de baie şi ochelarii de soare, aceştia s-au bucurat de ultimele raze de soare. De săptămâna viitoare ne aşteaptă zile ploioase. Toamna îşi intră în drepturi, iar temperaturile vor scădea chiar şi cu 10 grade în unele regiuni.

La malul mării, temperaturile record înregistrate pentru această perioadă, de aproape 30 de grade Clesius, i-au scos din case pe români. Turiştii au profitat de razele numai bune de plajă şi s-au bucurat de ultimele ore pe şezlong.

"Apa în luna octombrie e foarte minunată până acum. Sunt puţini oameni pe plajă, dar destui. Merită, chiar merită". "Suntem foarte norocoşi de vremea care este acum, în special în octombrie. Deocamdată încă e bine, e frumoasă vremea, să sperăm că şi săptămâna viitoare va fi la fel", spun turiştii.

"Noi am pregătit două oferte. La minim două nopţi achiziţionate fie beneficiaţi de 100 de lei fişă pentru consumaţia la resturant, fie de 50% discount la a doua noapte de cazare", a declarat Elena Drăghici, manager hotel.

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Restaurantele au meniuri de extrasezon

Iar dacă ne-am lăurit cu cazarea, următorul punct de pe listă e cu siguranţă masa. Cei care vor ajunge zilele acestea la malul mării, se vor putea delecta cu tot felul de preparate pescăreşti.

"Peşte, fructe de mare, meniul este internaţional. Scoici în sos de vin, scoici provencale, peşte din marea neagră, calcan, guvizi", a declarat Dorin Ciubotaru, manager restaurant.

Vedetele din farfurie sunt cu siguranţă midiile. Iar secretul stă ca întotdeauna în modul de preparare. "Punem legumele să se călească, apoi aruncăm scoicile, punem, punem vinul alb demisec, se pune capacul şi apoi după cum puteţi vedea s-au deschis, iar apoi venim cu unele ingrediente care au mai rămas".

În plus, pentru a atrage câţi mai mulţi turişti pe litoral, restaurantele de la malul mării au fie meniu de extrasezon de -50 de lei 2 porții, fie 20% reducere la orice alegi din meniu.