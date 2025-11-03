Antena Meniu Search
Video Vreme de primăvară în noiembrie. Medicii avertizează: Diferențele mari de temperatură pot afecta sănătatea

Ultimele zile au fost ca de primăvară: cer senin, temperaturi de peste 20 de grade şi, în general, o vreme numai bună de petrecut timpul în aer liber. Turiştii care au ajuns la munte s-au conformat. În Galaţi, familiile au umplut parcurile, în timp ce la Braşov, mulţi au luat calea muntelui. 

de Claudiu Loghin

la 03.11.2025 , 08:36

Înaintea primelor raze de soare. Atât de devreme au ieşit turiştii din Braşov din cabane şi hoteluri în aceste zile de toamnă neaşteptat de caldă. Temperaturile ridicate le-au permis să exploreze cele mai frumoase drumuri şi poteci, până la 1700 de metri altitudine.

Atmosfera generală a semănat mai degrabă cu o zi de vară târzie. Soarele este pe un cer fără nici măcar un nor şi cred că nu poate exista invitaţie mai bună la mişcare în aer liber, fie că vorbim despre trasee montane, despre drumuri forestiere pentru plimbat cu bicicleta sau pur şi simplu parcuri de agrement. 

Turistă: Foarte frumoasă, mai ales că noi suntem dinspre Oneşti. E pentru prima dată când venim aici, foarte frumos. Locuri de grătare, frumos, verdeaţă. 

Reporter: Cât de mult contează vremea?

Turistă: Foarte mult. Cel puţin la mine, eu sunt cu încărcare solară. 

Şi gălăţenii s-au bucurat de soare. "Profităm de soare, de parc, da...şi măcar la sărbători să avem zăpadă".

Dacă vrem să ne bucurăm pe deplin de temperaturile acestei perioade, medicii ne recomandă să fim atenţi. Diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte, chiar și de la 6 la 20 de grade ne pot afecta organismul pe termen lung, fără să ne dăm seama.

Claudiu Loghin
brasov galati vreme primavara
