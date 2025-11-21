Antena Meniu Search
Vremea 24 noiembrie-22 decembrie. Decembrie cu temperaturi de primăvară. Când vor cădea primii fulgi de nea

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, perioada 24 noiembrie - 22 decembrie. Potrivit meteorologilor, în primele zile de iarnă vor fi temperaturi plăcute, însă treptat, vremea se va răci şi vor ajunge la mediile normale perioadei. De asemenea, vor fi precipitații în diferite zone ale țării.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 08:40
Vremea 24 noiembrie-22 decembrie. Început de decembrie călduros. Când vor cădea primii fulgi de nea Harta temperaturi România

"Pentru ultima săptămână din noiembrie, dar și pentru începutul lunii decembrie, tendința către o vreme mai caldă se va menține pentru întreg teritoriul țării. Cele mai ridicate valori termice sunt prognozate în sud-estul țării, unde abaterea pozitivă va fi ceva mai pronunțată. Pe parcursul lunii decembrie nu sunt excluse și intervale cu variații de temperatură. În vest și sud-vest, ploile vor depăși cantitățile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în celelalte regiuni regimul pluviometric se va menține în jurul valorilor normale", spun specialiştii de la ANM.

Vremea 24 noiembrie-1 decembrie 

Potrivit ANM, în săptămâna 24 noiembrie-1 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.



Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea 1-8 decembrie 

În săptămâna 1-8 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor avea o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea 8-15 decembrie 

În săptămâna 8-15 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea 15-22 decembrie 

În săptămâna 15-22 decembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, a precizat ANM.

