Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru luna mai, în perioada 4 mai-1 iunie. Potrivit specialiştilor, temperaturile medii vor fi mai mari decât cele normale în majoritatea regiunilor țării.

La începutul intervalului, precipitațiile vor fi deficitare, însă ulterior vor apărea episoade locale de ploi, mai ales în nord și centru. Spre finalul lunii, temperaturile rămân ușor peste medie, iar ploile vor fi, în general, apropiate de valorile normale.

Vremea 4-11 mai

Valorile termice vor depăşi normalul perioadei în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai pronunţate în vestul, nordul şi centrul ţării. Precipitaţiile vor fi deficitare la nivel naţional.

Articolul continuă după reclamă

Vremea 11-18 mai

Temperaturile rămân peste normal în toată ţara, cel mai accentuat în sud-vest. Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare local în nord, dar deficitare în sud. În rest, valorile se vor apropia de medie.

Vremea 18-25 mai

Vremea se menţine uşor mai caldă decât normalul la nivel naţional. Regimul pluviometric va fi uşor excedentar local în centru, în rest apropiat de normal.

Vremea 25 mai-1 iunie

Temperatura medie continuă să se situeze uşor peste media perioadei pe întreg teritoriul României. Precipitaţiile sunt estimate la valori apropiate de cele obişnuite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰