Vremea de mâine aduce temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, cu maxime de până la 29 de grade și cer variabil. Deși predomină atmosfera plăcută, după-amiaza pot apărea izolat averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și munte.

- Vremea de mâine 6 mai 2026. Temperaturi de vară şi averse izolate la munte. Maxime între 20 şi 29 de grade

La noapte, cerul va fi variabil în vestul țării și predominant senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 1...2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot apărea condiții de brumă, în timp ce în Dealurile de Vest vor ajunge la 15...16 grade. Izolat, vor fi și condiții de ceață.

Vremea de mâine 6 mai în ţară

Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, în special în vest, sud-vest, centru și nord, unde valorile termice vor depăși normalul cu 5...7 grade. În timpul zilei, cerul va fi variabil, mai mult senin în est și sud-est, însă după-amiaza vor apărea înnorări, iar izolat, în nordul Munteniei, sunt posibile averse și descărcări electrice. Pe timpul nopții, nebulozitatea va crește în special în vest, unde, pe arii restrânse în Banat și Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei, vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, vest și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, până spre 15 grade, iar cele minime între 3 și 15 grade, cele mai coborâte fiind în estul Transilvaniei. Local, dimineața și mai ales noaptea, se va semnala ceață, cu o probabilitate mai ridicată în sud-est și în depresiuni.

Vremea de mâine 6 mai în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va rămâne frumoasă, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei, devenind variabil spre finalul intervalului. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperatura maximă va atinge aproximativ 25 de grade, iar minima se va situa între 11 și 12 grade, mai scăzută, până la 9 grade, în zona periurbană.

La Cluj-Napoca, valorile termice vor fi ridicate pentru această dată, iar vremea va fi, în general, agreabilă. Cerul va fi însorit spre parțial noros, cu o temperatură maximă în jur de 27 de grade și o minimă de aproximativ 10 grade. Temperatura resimțită va ajunge până la 30 de grade, iar la umbră va fi în jur de 26 de grade. Vântul va sufla slab, dinspre est-nord-est, cu o viteză de circa 9 km/h.

Vremea de mâine 6 mai pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasă, apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 17 grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Noaptea, vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 11...13 grade.

Vremea de mâine 6 mai la munte

În zonele montane, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii mai. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă după-amiaza se vor dezvolta înnorări, iar izolat, în special în Carpații Meridionali, vor apărea averse și descărcări electrice. Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat, iar pe arii restrânse pot fi semnalate ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste. În anumite zone, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

