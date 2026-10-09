Vremea de mâine 10 octombrie. Ploi torenţiale și vânt de 90 km/h în mai multe zone din ţară. 30°C în sud

Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi care pot ajunge până la 29 de grade. În timp ce sudul și estul țării se bucură de temperaturi ridicate și perioade însorite, în vest, nord-vest și la munte sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La altitudini mari, rafalele pot atinge viteze de până la 90 km/h.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3...4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Pe arii restrânse, îndeosebi în centrul țării va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 10 octombrie în ţară

Regimul termic va fi caracterizat de valori diurne în jurul celor normale datei în nord-vest, centru și în nord, și în continuare cu mult mai mari decât mediile multianuale în restul zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, după-amiaza și seara pe alocuri îndeosebi la munte și în nord-vest, iar noaptea pe arii relativ extinse în nord-vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. Ploile vor avea și caracter torențial, pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi în general de 10...15 l/mp și izolat vor depăși 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă (viteze la rafală de 60...90 km/h), iar noaptea temporar și în sudul Banatului (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 20...21 de grade în Maramureș, Transilvaniei și nordul litoralului și 29 de grade, izolat în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime între 5 și 17 grade, cele mai mici valori urmând a se înregistra în depresiuni. Pe arii restrânse, va fi ceață sau nebulozitate joasă, dimineața îndeosebi în centrul țării, iar noaptea în regiunile estice.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 10 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, iar valorile termice diurne, deși în scădere ușoară față de ziua precedentă, vor fi în continuare cu mult mai mari decât cele specifice datei. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla în general slab.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi plăcută, cu cer senin şi fără precipitaţii anunţate. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperatura maximă va fi de 21 de grade la amiază.

Vremea de mâine 10 octombrie la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse pe alocuri, după-amiaza și seara, iar noaptea pe arii relativ extinse în Carpații Occidentali și în grupele vestice și centrale ale Carpaților Meridionali. Ploile vor avea și caracter torențial, pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi în general de 10...15 l/mp și izolat vor depăși 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele înalte (viteze la rafală de 60...90 km/h). Valorile termice se vor menține totuși peste cele specifice datei, deși în masivele din vestul și nordul țării acestea vor marca o scădere.