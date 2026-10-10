Vremea de mâine 11 octombrie. 30 de grade în est, ploi abundente şi rafale de vânt de 90 km/h în vest

Vremea de mâine aduce ploi, descărcări electrice și o răcire a temperaturilor în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține peste cele normale pentru această perioadă. Ploile se vor extinde treptat spre sud și est, iar vântul va avea intensificări, mai ales la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-sud-est. În București, vremea va fi caldă, cu o maximă de 29 de grade, însă ploile își vor face apariția spre seară.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse în Banat și Crișana, local în Maramureș, în vestul Transilvaniei și în nordul și vestul Olteniei. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp, iar ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, unde rafalele vor atinge 60...80 km/h, dar și în sudul Banatului, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului și pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea de mâine 11 octombrie

Vremea de mâine 11 octombrie în ţară

Vremea se va răci în vest, nord-vest și sud-vest, iar în celelalte zone se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Vor fi înnorări și va ploua temporar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar seara și noaptea, și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Ploile vor avea caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 20...30 l/mp.

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Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 70...90 km/h, dar local și în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-sud-est, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în vest și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea de mâine 11 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei, cu cer mai mult senin și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această dată. Începând cu orele serii, cerul se va înnora treptat și temporar va ploua, fiind estimate cantități de apă de 3...6 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Vremea de mâine 11 octombrie

În Cluj-Napoca, vremea se va răci brusc pe parcursul zilei de duminică. Cerul va fi înnorat, iar temperatura maximă va ajunge la 18 grade, în timp ce minima va coborî până la 9 grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vremea de mâine 11 octombrie la munte

La munte, cerul va avea înnorări temporare și va ploua, la început în masivele vestice, iar spre seară și noaptea, în masivele sudice și estice. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Local, cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar pe arii restrânse se vor acumula 20...30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari, unde rafalele vor atinge 70...90 km/h, îndeosebi în Carpații Meridionali și de Curbură. Vremea se va răci treptat, începând din vestul zonei montane, iar până la finalul intervalului temperaturile vor scădea semnificativ în toate masivele montane.