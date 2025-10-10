Vremea de mâine va fi una mohorâtă în mare parte din țară, cu înnorări și ploi slabe, mai ales în nord, centru și est. Vântul va sufla moderat, însă la munte se va intensifica semnificativ, atingând viteze de până la 120 km/h la altitudini mari.

Vremea de mâine 11 octombrie. Rafale de până la 120 km/h la munte și ploi slabe în restul țării

La noapte, cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării. Va ploua, în general slab cantitativ, local în nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului și pe arii restrânse în rest. În zona montană înaltă vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele joase de relief din sud-vest, centru, nord-est și pe litoral, unde se vor înregistra, în general, rafale de 40...50 km/h. La munte, spre dimineață, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, viteza vântului va ajunge la 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, la 90...120 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, iar pe suprafețe mici se va forma ceață.

Vremea de mâine 11 octombrie în ţară

Vremea va fi normală termic în regiunile sudice și mai rece decât în mod obișnuit în celelalte zone ale țării. Cerul va fi temporar noros și va ploua local la munte și pe alocuri în restul teritoriului. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde se vor înregistra viteze de 50...60 km/h și izolat de până la 70 km/h. Rafale puternice sunt așteptate și în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 de metri, vântul va sufla cu 90...120 km/h. În restul regiunilor, intensificările vântului vor fi mai reduse și pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea de mâine 11 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea se menţine normală termic pentru perioada anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei, când sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.

La Cluj, vremea de mâine va fi mai rece decât astăzi, cu temperaturile maxime ridicându-se doar până la 10 grade. Va ploua, dar mai puțin decât în ziua precedentă. Vântul va fi mai puternic și va atinge viteze de până la 22 km/h.

Vremea de mâine 11 octombrie la munte

La munte, cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea local, în special în zonele înalte. Pe alocuri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie și lapoviță. Rafale puternice de vânt sunt așteptate în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde viteza vântului va ajunge la 70...90 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, vântul va sufla cu 90...120 km/h, făcând condițiile meteo mai dificile pentru turiști și drumeți.

