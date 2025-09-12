Vremea de mâine 13 septembrie. Temperaturi de vară la mijlocul lunii septembrie. Maxime şi de 30 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 13 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 17...18 grade.

Vremea va fi uşor mai caldã decât în mod normal la aceastã datã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în prima parte a zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat ziua (viteze de pânã la 30...35 km/h) şi slab noaptea. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimã va fi de 12...14 grade. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori ridicate.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, în cea mai mare parte a zilei. Maximele se vor încadra între 22 şi 24 de grade.