Vremea de mâine 14 august. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 27 şi 37 de grade
Vremea continuă să fie călduroasă în cea mai mare parte a ţării, cu tempetaturi extrem de ridicate în sudul Olteniei. Maximele zilei vor fi încadrate între 27 şi 37 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 14 august.
La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe arii restrânse în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 8...9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 23 de grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 14 august în ţară
În Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în vestul şi sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculã şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãşi uşor pragul critic de 80 de unitãţi. În restul ţãrii, vremea va fi cãlduroasã şi doar izolat în sud-vestul Munteniei va fi caniculã. Cerul va fi variabil la munte, unde doar pe alocuri, în Carpaţii Orientali, dupã-amiaza vor fi ploi slabe de scurtã duratã şi descãrcãri electrice, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral şi 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 20 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane, spre 8 grade, dar şi mai ridicate, pânã spre valori de 23 de grade, în Dealurile de Vest. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 14 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.
Vremea va fi în continuare cãlduroasã. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat ziua şi în general slab noaptea. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimã va fi de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cu maxime cuprinse între 32 şi 33 de grade.
Vremea de mâine 14 august la munte
Vremea va fi caldã în majoritatea masivelor. Cerul va fi variabil şi doar pe alocuri, în Carpaţii Orientali, dupã-amiaza vor fi ploi slabe de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat.
Vremea de mâine 14 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime între 19 şi 22 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 25...26 de grade.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰