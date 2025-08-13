Vremea de mâine 14 august. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 27 şi 37 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 14 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.

Vremea va fi în continuare cãlduroasã. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat ziua şi în general slab noaptea. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimã va fi de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cu maxime cuprinse între 32 şi 33 de grade.