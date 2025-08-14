Vremea de mâine 15 august. Valul de căldură va persista în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 37 de grade

Vremea va fi extrem de călduroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi ridicate, caniculare pe alocuri. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 15 august.

La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 şi 20 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane, pânã la 8 grade, dar şi mai ridicate, spre 23 de grade, în Dealurile de Vest. Izolat, în depresiuni, vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea de mâine 15 august în ţară

Valul de cãldurã se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculã şi disconfort termic ridicat, indicele temperaturã-umezealã (ITU) urmând sã se situeze în jurul pragului critic de 80 de unitãţi, iar în regiunile vestice sã îl depãşeascã uşor. În restul teritoriului vremea va fi cãlduroasã pe arii extinse. Cerul va fi mai mult senin, dar dupã-amiaza şi seara, pe alocuri, la munte, vor fi înnorãri, averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua, în sudul Banatului şi în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, cu cele mai scãzute valori pe litoral. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 24 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în depresiuni, vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

Vremea de mâine 15 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 17...18 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 14 grade.

Vremea va deveni canicularã, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimã va fi de 18...19 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 15 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea va fi în continuare extrem de călduroasă, cu temperaturi ridicate. Maxima zilei va fi de 33 de grade.

Vremea de mâine 15 august pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare dupã-amiaza. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime între 20 şi 22 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 23...25 de grade.

Vremea de mâine 15 august la munte

Vremea se va menţine caldã. Cerul va fi variabil, pe alocuri cu înnorãri, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza şi seara, iar noaptea posibil în masivele sud-vestice. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua anterioarã.

