Vremea de mâine 15 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime între 20 şi 30 de grade

Vremea continuă să fie mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 şi 30 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 15 septembrie.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri şi perioade cu averse îndeosebi în vestul, nordul şi centrul ţãrii. Ploile vor fi însoţite pe spaţii mici de descãrcãri electrice şi local vor fi în general moderate cantitativ (10...15 l/mp), dar cu o probabilitate mai ridicatã în Carpaţii Occidentali şi în nordul Carpaţilor Orientali pe alocuri se pot atinge şi depãşi 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, izolat cu unele intensificãri. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 şi 17 grade. Izolat se va forma ceaţã.

Vremea de mâine 15 septembrie în ţară

Vremea va fi uşor mai caldã decât în mod obişnuit pentru aceastã perioadã în regiunile sudice şi apropiatã de normal în rest. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorãri mai ales în est, sud-est şi parţial în centru unde vor fi averse şi descãrcãri electrice. Cantitãţile de apã, îndeosebi în zona Carpaţilor Orientali, vor putea depãşi izolat 15...20 l/mp. Pe parcursul nopţii cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sudul Banatului, vestul Olteniei şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între 20 şi 30 de grade, iar cele minime între 4 grade în depresiuni şi 17 grade pe litoral. Noaptea pe alocuri se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate (câmp anticiclonic).

Vremea de mâine 15 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri în a doua parte a nopţii. Vântul va sufla moderat. Temperatura minimã va fi de 12...13 grade.

Valorile termice vor fi uşor mai mari faţã de normele specifice perioadei. Cerul va avea înnorãri pe parcursul zilei când vor fi posibile ploi slabe de scurtã duratã, dar noaptea va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 27...28 de grade, iar cea minimã de 12...14 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate.

În Cluj, vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă, maximele zile nu vor urca mai mult de 21 de grade. Sunt aşteptate ploi.

Vremea de mâine 15 septembrie la munte

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii septembrie. În cursul zilei, cerul va avea înnorãri în Carpaţii Orientali unde vor fi averse şi descãrcãri electrice, iar cantitãţile de apã vor putea depãşi izolat 20 l/mp. În restul zonei, înnorãrile vor fi temporare şi doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtã duratã. Noaptea cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la altitudini mari. Noaptea pe vãi şi în depresiuni, izolat se va forma ceaţã.

Vremea de mâine 15 septembrie pe litoral

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorãri spre searã şi în primele ore ale nopţii, când vor fi posibile averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 25 grade, iar cele minime vor fi de 16...17 grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 20...22 de grade.

